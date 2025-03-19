ويتكوف: استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في جدة الأحد المقبل

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في حرب روسيا ضد أوكرانيا ستستمر يوم الأحد في مدينة جدة الساحلية بالسعودية.

أوضح ويتكوف، وهو أحد المقربين الرئيسيين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" أن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الاجتماع المزمع.

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، موافقتها على مقترح أمريكي بوقف جميع الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما إذا قامت كييف بالمثل، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا للكرملين.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده منفتحة على تعليق الهجمات على المنشآت الروسية للطاقة لمدة 30 يوما إذا فعلت موسكو الأمر نفسه، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ما تم الاتفاق عليه بين ترامب وبوتين.

وقال ويتكوف: "آمل بالتأكيد أن يوافق الأوكرانيون على ذلك".

وكان ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعوا سابقا في جدة لمناقشة إنهاء الحرب التي تشنها موسكو على جارتها.

وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، أشار ويتكوف إلى تحقيق "بعض الاختراقات" في العملية.

وأضاف: "أود أن أشيد بالرئيس بوتين على كل ما فعله اليوم خلال تلك المكالمة لدفع بلاده نحو اتفاق سلام نهائي"، مشيرا إلى أنه التقى بوتين الأسبوع الماضي.