الأونروا تدين مقتل موظف أممي بغزة: يوم أسود

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أدان مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، مقتل موظف تابع للوكالة بغارة في قطاع غزة الذي تكثف إسرائيل غاراتها الجوية عليه، واصفا الواقعة بأنها "يوم أسود آخر" للأمم المتحدة.

وقال في منشور على منصة "إكس" إن الوكالة الأممية تتقدم بأحر التعازي لزملائها في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) على خسارتهم الفادحة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر مقتل وإصابة موظفين تابعين للأمم المتحدة في غزة بمثابة "يوما أسود آخر" تعيشه المنظمة، مشددا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات.

وأضاف لازاريني: "لا تزال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تدفع ثمنا باهظا أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية".