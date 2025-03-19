علق الإعلامي اللبناني نيشان، على ظاهرة ألقاب الفنانين قائلا: "الألقاب فضفاضة ومش مهم القشور ويجب نركز على المضمون وفي ناس اشتغلوا سنوات من عمرهم عشان يكون اسمهم أم كلثوم، أو فيروز أو بليغ حمدي ووردة".

وأوضح "نيشان"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ألقاب الفنانين حلوة وتزين ومنيرة إنما الاسم مهم كثير أكثر من الألقاب، مضيفا: "مش عارف الألقاب هل بترضي الغرور للفنان أم ترفع من شأن الاسم ويجب نسيب اللقب ونشتغل على الاسم أكثر".

وأشار نيشان، إلى أنه خلال فترة بعض الإعلاميين أطلقوا عليه لقب سوبر ستار الإعلاميين لكنه يحب اسمه نيشان، متابعا: "رفضت نصيحة بتغير اسمي لوسام شرف وإذا المشاهد بيحبك يحبك ويحفظ اسمك ولما دخلت مصر من 2012، كان الناس بتقولي يا نجم وبعد مصر بقيت اسمي نيشان، ومصر بتصنع النجوم".