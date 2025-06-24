المستشار الألماني يشكر قطر وشركاء الشرق الأوسط على جهود الوساطة

شكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس قطر ودولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط على "تعقلها خلال الأيام والساعات الأخيرة العصيبة".

وقال ميرتس في بيان حكومي أدلاه في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الثلاثاء حول قمتي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي القادمتين: "سنناقش مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين على هامش قمة الناتو اليوم في لاهاي كيفية تعزيز استقرار الوضع".

وذكر ميرتس أنه في حال نجاح وقف إطلاق النار هذا بعد الضربات العسكرية الحاسمة التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية، "فسيكون من الممكن حدوث تطور إيجابي للغاية من شأنه أن يجعل الشرق الأوسط والعالم أكثر أمنا". ودعا المستشار إيران وإسرائيل إلى الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي مساء اليوم.

ودافع ميرتس مجددا عن هجمات إسرائيل على إيران، وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن وجودها وأمن مواطنيها، وأضاف: "جزء من مصلحة دولة نظام الملالي لسنوات هو القضاء على دولة إسرائيل. مصلحة دولتنا هو الدفاع عن وجود دولة إسرائيل".