وزيرا خارجية السعودية وروسيا يناقشان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مستجدات الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من لافروف جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

ويأتي الاتصال بعد ساعات، من نفي روسيا أنها "ليست متورطة بالحرب في إيران وهذه ليست حربها".

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، أعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي، أن موسكو يمكن أن تلعب دورا في المساهمة في حل الأزمة الإيرانية.