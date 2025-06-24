وزير خارجية قطر: الرئيس الإيراني أعرب للأمير تميم عن أسفه للهجوم على قاعدة العديد

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، تلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب هجوم الحرس الثوري على قاعدة العديد الجوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، اليوم الثلاثاء: «الأمير تلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني الذي عبّر فيه عن أسفه أن الهدف كان دولة قطر».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».



