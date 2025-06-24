رئيس الوزراء القطري: ندين بأشد العبارات اعتداء الحرس الثوري على قاعدة العديد القطرية

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إدانته واستنكاره لاعتداء طهران على سيادة دولة قطر، وقصف الحرس الثوري على قاعدة العديد القطرية، أمس الاثنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، اليوم الثلاثاء: «ندين ونستنكر هذا التصرف من دولة جارة؛ نتبع مبادئ حسن الجوار والشفافية في التعامل معها».

وأشار إلى أن «قطر أدانت منذ اليوم الأول، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما أصاب الشعب الإيراني»، مضيفًا: «في النهاية الشعب الإيراني شعب جار لا نريد له السوء بل النهوض والتنمية».

وشدد في الوقت نفسه، على أن التصرف بالهجوم على دولة قطر «غير مقبول»، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تقوم بها الدوحة مع الشركاء الإقليميين لتهدئة الأوضاع.

وأشاد بالدور الذي قامت به القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الإيراني، موضحًا أن «الدفاعات الجوية تصدت لكل الصواريخ، ماعدا صاروخ واحد».

وتوجه بالشكر العميق للدول الشقيقة والصديقة على تضامنهم مع الدوحة ورفضهم للاعتداء الإيراني، خاصة دول التعاون الخليجي.