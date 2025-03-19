تراجع طفيف في أسعار النفط بعد ارتفاعها في بداية التعاملات

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع طفيف رغم ارتفاعها في بداية التعاملات، حيث خففت موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف مهاجمة منشآت البنية التحتية لقطاع الطاقة في الأوكرانية من حدة المخاوف من نقص الإمدادات في السوق العالمية. كما أثرت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخاصة فرض الرسوم على الواردات على أسعار الخام.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن رسوم إدارة ترامب ستضر بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت في بداية تعاملات اليوم مع استئناف إسرائيل قصف قطاع غزة إلى جانب الهجمات الأمريكية الجديدة على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، مما يثير المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في السوق العالمية، مع التفاؤل بتعافي الاقتصاد الصيني في اعقاب إعلان الحكومة عن خططها لتحفيز الاستهلاك المحلي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 68ر0 دولار أي بنحو 1% إلى 90ر66 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 51ر0 دولار أي بنسبة 76ر0% إلى 56ر70 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

بدأت إسرائيل فجر اليوم حملة قصف كثيفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت التقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 320 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بهذه الهجمات بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات تمديد وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين احتجزتهم حماس في أكتوبر 2023.

وأعرب البيت الأبيض عن دعمه لإجراءات إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

من ناحيتها اتهمت حركة حماس إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتعريض حياة الأسرى المحتجزين للخطر.

في الوقت نفسه حد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية من تراجع سعر النفط الخام.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 20ر103 نقطة، مقابل 37ر103 نقطة أمس.