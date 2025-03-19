أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأربعاء، ارتفاع ضحايا المجازر الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء إلى 436 شهيدا و678 مصابا.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن 41.9% من الشهداء أطفال، و28.7% منهم رجال، و21.6% نساء، فيما يمثل كبار السن نسبة 7.8%.

وأوضحت أن الشهداء بينهم 183 طفلًا، و125 رجلًا، و94 امرأة و34 من كبار السن، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت كالآتي: 251 رجلا، و224 طفلا، و169 امرأة و34 من كبار السن.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 49 ألفًا و547 شهيدًا، و112 ألفًا و719 إصابة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.