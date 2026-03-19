استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين، في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويأتي ذلك في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، والتي أسفرت منذ أكتوبر الماضي، عن استشهاد 677 مواطنًا وإصابة 1813 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع، مع تقديرات الأمم المتحدة بأن كلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 70 مليار دولار.