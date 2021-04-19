حل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على برنامج «خمس نجوم»، في سابع حلقاته، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد.

وخلال تنفيذ المقلب، انفعل فهمي على غادة عادل، بسبب استفزاز الأخيرة له وتكرار جملة أن الفنان سيصبح مجرمًا، قائلًا: «اسكتي بقى.. ملكيش دعوة».

وبعد اكتشاف المقلب، انهال أحمد فهمي بالسباب على جميع المشتركين في المقلب، قائلًا: «أنا مبحبش البرامج دي»، ليرد شقيقه كريم فهمي: «دي أحلى حلقة بالنسبالي، لأن أحمد كان بيضربني وأنا صغير وبكدة أخدت حقي»، بحسب تعبيره.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.