تقرير: دايملر ستوظف ألف مبرمج في ألمانيا

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة دايملر توفير نحو ألف فرصة عمل لمبرمجين في مصنعها لإنتاج سيارتها "اس-كلاس" في ألمانيا لتطوير نظام التشغيل المخطط للسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت مجلة "أوتوموبيل فوخه".

ومن المتوقع أن يتم طرح نظام "ام بي او اس" من دايملر، والذي سيشغل المركبات الكهربائية فقط، في الأسواق في عام 2024.

وكان المدير التنفيذي لشركة دايملر أولا كالينيوس قد قال الأسبوع الماضي إن سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة لعلامتها مرسيدس الشهيرة ستدر عوائد "معقولة" منذ البداية، حيث تتميز السيارة بأنها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال كالينيوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن سيارة "مرسيدس إي كيو إس"، التي سيتم طرحها، سوف تحقق أرباحا مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود "إس كلاس"، نظرا للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كالينيوس إن "المنطق لا يزال كما هو. القطاع الأعلى يعد بهوامش أرباح أفضل".

وقالت بلومبرج إن "مرسيدس إي كيو إس" ستكون أول سيارة يتم إنتاجها بدعامات مخصصة للسيارات الكهربائية، ما يشكل علامة فارقة للعلامة التجارية الألمانية التي تعرضت للانتقاد لاستغراقها وقتا طويلا للغاية للبدء في إنتاج سيارات كهربائية.

ووفقا لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومترا (478 ميلا)، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية.