تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله.

وأكد العليمي في كلمته التي ألقاها عقب أدائه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن المجلس الرئاسي سيلتزم أمام الشعب اليمني كله، شمالًا وجنوبًا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال العليمي إن ”الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل هدفا رئيسا سنسعى إلى تحقيقه من خلال تأهيل اليمن وتطوير التعاون والشراكة مع دول مجلس التعاون، وصولا إلى العضوية الكاملة في المجلس“، مضيفا أن ”المجلس سيسعى من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية“.

وأردف أن ”المؤسسة العسكرية والأمنية تعتبر واحدة من أهم ركائز الاستقرار، ومهمتنا هي الحفاظ عليها أفرادا ومؤسسات، وتعزيز دورها في حماية الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، إنها مسؤولية جماعية يجب أن نتشاطرها جميعاً كقيادة ومكونات وأحزاب سياسية“.

وتابع أن ”تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وسنولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية وتكريس سلطات إنفاذ القانون“.

وأدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“ إن ”رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني“.