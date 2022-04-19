أدلى الأب المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة، باعترافاته أمام النيابة العامة.



وقال الأب المتهم إن ابنته لم تقم بعمل بعض أعمال المنزل، فاعتدى عليها بالضرب حتى تنفذ ما يقوله، ونفى محاولته إلقاءها من شرفة الشقة.



وأضاف المتهم أنه فوجئ بعدها بمحاولة ابنته الهرب والقفز من شرفة المنزل "البلكونة" في الطابق الأرضي، ومن هنا أسرع الجيران بالتدخل ومساعدته في الإمساك بها وإنقاذها.



وباستدعاء الطفلة "مي" 12 عاما، طالبة بالصف السادس الابتدائي، أيدت أقوال والدها، بأنه كان يضربها لعدم المشاركة في أعمال المنزل، فحاولت الهرب من النافذة، إلا أنها خشية من السقوط قامت بالاستغاثة، على إثرها أسرع والدها وأمسك بها خشية من سقوطها، وخلال إنقاذها صور أحد الجيران الفيديو المشار إليه.



ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاول إلقاء ابنته من شرفة الشقة محل سكنه، وتدخل الجيران والقيام بإنقاذ الفتاة.



وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد محل الواقعة وتبين أنها بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، و تم القبض على ضبط واقتياده الي ديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.