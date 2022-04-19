معلومات الوزراء: 68% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول خلال شهر رمضان

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% خلال شهر رمضان من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول إلى 11 مليون مستخدم.

جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات بعنوان استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، يرصد تقريرًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتتبع خلاله استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، ومقارنتها بالفترة ذاتها في رمضان 2021.

وأشار إلى حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت إلى 980 ألف مستخدم.

وبين أن متوسط الأنشطة الأعلى استخدامًا يوميًّا على النحو التالي: 3.5 مليون ساعة يوميًّا مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%، ونحو 131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%، و12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%، و181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة 47%.