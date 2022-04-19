إزالة 164 إشغال طريق من شوارع كفر الدوار فى البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، حملة ليلية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد ١٦٤ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع داير الميزانة، التمليك، دولي دفشو، شارع موقف العوايد، وشارع المحكمة"، حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، بإشراف من أحمد حمزة نائب رئيس المدينة.