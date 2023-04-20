تأكيد سعودي فرنسي على أهمية وقف التصعيد بين الأطراف المتنازعة بالسودان

أكدت السعودية وفرنسا، اليوم الأربعاء، أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن" وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا حيث ناقشا مجريات الأحداث في السودان، وتم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه".

كما تم استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.