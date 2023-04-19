كندا تنقل طائرة الشحن الثقيل الروسية طراز أنتونوف إلى أوكرانيا

تستعد كندا لنقل طائرة الشحن الثقيل الروسية من طراز أنتونوف 124-أيه إن إلى أوكرانيا.

وأوقفت كندا الطائرة المسجلة التابعة لخطوط فولجا دنيبر الروسية في فبراير 2022 بعد هبوطها في تورونتو بعد ثلاثة أيام فقط من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدت الحرب إلى إغلاق المجال الجوي الكندي أمام الطائرات الروسية. أدت هذه الخطوة بشكل فعال إلى إيقاف طائرة النقل الضخمة في مطار تورونتو بيرسون الدولي، حيث تم حجزها منذ ذلك الحين.

وهذا الشهر، وضعت الحكومة الكندية مجموعة فولجا دنيبر وشركة طيران فولجا دنيبر على قائمتها الخاصة بالأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.

ويسمح القانون الكندي بمصادرة الأصول المملوكة للكيانات الخاضعة للعقوبات ومصادرتها والتخلص منها وإعادة توزيعها.

وكشفت الحكومة الكندية عن أن طائرة الشحن الثقيل المحجوزة ستنقل إلى أوكرانيا، بعد زيارة كل من واشنطن العاصمة وأوتاوا من قبل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.