مقاتلو القسام قنصوا سائق جرافة عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة في 8 يونيو الجاري واستهدفوا عصر أمس السبت دبابة "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" جنوب مدينة خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، قنص سائق جرافة عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة، في 8 يونيو الجاري، واستهداف قوتين عسكريين إسرائيليتين ببيت لاهيا شمال القطاع.

ونشرت كتائب القسام مشاهد عبر منصة تليجرام، من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل وأخرى راجلة في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال القطاع.

ولم توضح القسام تاريخ الاستهداف ولا عدد العسكريين الذين تم استهدافهم في العمليتين، وما إن وقعوا قتلى أو جرحى.

كما تمكن مقاتلو القسام عصر أمس السبت من استهداف دبابة "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" شمال مفترق أبو شرخ بمنطقة "البطن السمين" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق منشور للكتائب عبر منصة تليجرام.

وسبق أن قالت "القسام" في منشور عبر تلغرام ظهر الأحد إن مقاتليها قنصوا "سائق جرافة عسكرية صهيونية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 8 يونيو 2025".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ما أعلنته القسام، حتى الساعة (15:45 ت.ج) من مساء الأحد.

والسبت، أفادت القسام أيضا بقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في واقعة لم يعلق عليها أيضا الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.