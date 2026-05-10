باكستان وبنجلاديش تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية البنجلاديشية شاما عبيد الإسلام، اليوم الأحد، طبقا لما نشرته وزارة الداخلية الباكستانية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وأضافت الوزارة، أن الوزيرين أجريا "تبادلا مفصلا لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي ودور باكستان في المصالحة".

وأشادت شاما عبيد الإسلام، بدور باكستان في الصراع بين أمريكا وإيران، حسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد.

واتفق الجانبان، على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة. واتفقا أيضا على زيادة التبادلات المشتركة للوفود لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية.

وقال "نقوي"، في الاجتماع: "هناك فرص واسعة للاستثمار في باكستان".

ويأتي الاجتماع، في إطار زيارة يقوم بها نقوي لمدة يومين إلى بنجلاديش وبعد يوم من لقائه مع نظيره البنجلاديشي صلاح الدين أحمد.