أطباء إسبان يصعدون إلى السفينة الموبوءة هونديوس مع بدء عملية إجلاء الركاب

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، أن طاقما طبيا صعد على متن السفينة السياحية "هونديوس"، التي تفشى فيها فيروس هانتا، لدى وصولها قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وقالت الوزارة، إن الفريق الطبي يجري تحقيقا وبائيا لرصد الأعراض المرتبطة بالفيروس، على أن يتم بعد ذلك إنزال الركاب وأفراد الطاقم على مراحل لإعادتهم إلى بلدانهم جوا.

وأوضحت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا جارسيا، للصحفيين، أن المواطنين الإسبان الـ14 الموجودين على متن السفينة سيكونون أول من يتم إنزالهم، وسيتم نقلهم جوا إلى مدريد.

وأضافت جارسيا، أن "الدولة التالية التي ستتولى عمليات الإجلاء هي هولندا، والتي ستنقل أيضا مواطنين من ألمانيا وبلجيكا واليونان، إضافة إلى بعض أفراد الطاقم".

ودخلت سفينة "هونديوس" ميناء جراناديلا جنوب تينيريفي صباح اليوم الأحد.

وأكدت جارسيا، أن أحدث المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم ظهور أعراض المرض على أي من الركاب أو أفراد الطاقم.