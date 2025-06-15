أردوغان: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن "المنطقة لا تحتمل حربا جديدة".

وأكد أردوغان في اتصال هاتفي بين الجانبين تناول الصراع بين إسرائيل وإيران وقضايا إقليمية ودولية، ونقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن "الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيل على إيران يشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي، وأن المنطقة لا يمكن أن تحتمل أبدا حربا جديدة".

وبحسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة "إكس"، شدد أردوغان على أن "إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت مشكلة للاستقرار والأمن العالميين".

وقال إن "وقوع الهجمات عشية الجولة السادسة من المفاوضات النووية أمر مثير للتفكير، وأن تركيا ترى في المفاوضات السبيل الوحيد لحل النزاع النووي".

وأكد الرئيس التركي خلال الاتصال أنه "لا ينبغي السماح للتطورات الأخيرة بأن تصرف الأنظار عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".