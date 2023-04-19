عبدالقادر يبدأ المشاركة التدريجية فى تدريبات الأهلي استعدادا للرجاء

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من مران الفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، وفقًا لبرنامج عودته للتدريب بصورة طبيعية، بعد أن كان قد غاب عنها بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا لحراس الفريق، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.