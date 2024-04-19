روسيا وكازاخستان تعانيان من أسوأ فيضانات منذ 80 عاما مع ذوبان الثلوج

تكافح أجزاء من روسيا وجارتها كازاخستان، أسوأ فيضانات منذ نحو 80 عاما، وذلك بعد أن تسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير متوقع في إذابة كميات غير عادية من الثلوج التي تراكمت على جبال الأورال وحولها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات المحلية قولها اليوم الجمعة، إن روسيا قامت بإجلاء أكثر من 30 ألف شخص في كل من كورجان وأورينبورج منذ أوائل نيسان/أبريل الجاري.

وفي الوقت الذي بدأت تخف فيه حدة الفيضانات في تلك المناطق، بدأت تتكثف في منطقة تومين بسيبيريا، حيث تم نقل أكثر من 1500 شخص وأصبح أحد السدود يواجه خطر الانهيار.

وفي كازاخستان، قال بيان صادر عن وزارة الطوارئ اليوم الجمعة، إن السلطات طلبت من أكثر من 118 ألف شخص مغادرة منازلهم، رغم أن نحو 20 ألفا عادوا بالفعل.

يشار إلى أن هناك دلائل على أن تغير المناخ يتسبب في حدوث الفيضانات التي قالت السلطات الروسية إنها الأعنف منذ عام 1942. وكشفت البيانات الصادرة من مركز الأرصاد الجوية في البلاد أن أجزاء شاسعة من روسيا تعاني من ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة منذ النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

وفي موسكو ، وصلت درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في نهاية الشهر ، وهي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.