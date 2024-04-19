الأردن: لم ولن نسمح لإسرائيل بخرق أجوائنا في استهداف إيران

أكد الأردن، اليوم الجمعة، أنه لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق مجاله الجوي في استهداف إيران، وذلك عقب الهجوم على مدينة أصفهان، قالت تقارير غربية إن تل أبيب تقف وراءه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب ساعات من لقاء جمعهما في نيويورك، الخميس. وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الصفدي، "أكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد الصفدي لعبد اللهيان، وفق البيان، أن الأردن "لن يسمح بخرق أجوائه من إيران أو إسرائيل".

وأبلغ الصفدي عبد اللهيان، "ضرورة عدم خرق الأجواء الأردنية". وأشار إلى أن بلاده "لم ولن تسمح لإسرائيل بخرق أجوائها في استهداف إيران، ولن تسمح لإيران خرق أجوائها أيضاً".

وشدد على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني: إن بلاده "تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة" وفق البيان الأردني. والأحد، أعلن الأردن استعداده لمواجهة التهديدات بعد رصده وتصديه لأجسام طائرة دخلت أجواء المملكة.