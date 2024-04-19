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حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز مساء اليوم الجمعة على فريق سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76 في أول لقاءاته ببطولة إفريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 19-27 أبريل.

وحضر اللقاء في صالة حسن مصطفى كلا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الأهلي لكرة القدم ومحمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي وبعض من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة السلة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 28-16 ثم الفترة الثانية 53-35 ثم الفترة الثالثة 79-56 ثم الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 99-76.

وتضم مجموعة النيل لتصفيات الدوري الإفريقي كلا من الأهلي المصري وأهلي بني غازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من أفريقيا الوسطى.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن الأهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش هو حامل اللقب البطولة الموسم الماضي في رواندا.