اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا بنيويورك

ألقت شرطة نيويورك، أمس الخميس، القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا بعد أن سمحت رئيستها للشرطة بإخلاء مخيم أقامه طلاب يحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت رئيسة الجامعة، نعمت مينوش شفيق، التي تعرضت في اليوم السابق لانتقادات من الجمهوريين في جلسة للجنة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي، إنها سمحت للشرطة بإخلاء مخيم يضم عشرات الخيام أقامها المتظاهرون، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت شفيق في بيان "من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، أذنت لإدارة شرطة نيويورك بالبدء في إزالة المخيم".

وقالت شفيق إن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص، كما أنهم لم يكونوا مستعدين للتعامل مع الجهات الإدارية.

وأوضح رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 108 أشخاص دون عنف أو إصابات.

وقالت جامعة كولومبيا إنها بدأت وقف الطلاب الذين شاركوا في نصب الخيام، وهو ما يعتبر احتجاجا غير مصرح به.

واتهمت لجنة الكونجرس يوم الأربعاء الماضي شفيق بالإخفاق في حماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.

وردت رئيسة الجامعة بالقول إن الجامعة تواجه "أزمة أخلاقية" مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، وإن جامعة كولومبيا اتخذت إجراءات قوية ضد المشتبه بهم.

ويطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بالإضافة إلى سحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي.