دورة استثنائية منتظرة بمناسبة مرور 15 عاما من السينما العربية في برلين

ينطلق مهرجان الفيلم العربي في العاصمة الألمانية برلين، الأسبوع المقبل في الفترة، في دورة استثنائية بمناسبة مرور 15 عاما من السينما العربية في برلين بعروض وأفلام وحلقات نقاشية وورش عمل.

ويُقام المهرجان في الفترة من 24 أبريل إلى 30 أبريل 2024 في العديد من دور السينما في جميع أنحاء برلين، إذ يسلط المهرجان هذا العام على الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه "الفيلم" في المشهد الثقافي في برلين على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، والقيم التي يصورها المهرجان، وهي التمثيل والتبادل الثقافي والتكامل والتنوع.

اختيارات المهرجان

ويقدم المهرجان هذا العام يقدم باقة سينمائية شديدة التنوع والثراء بـ50 فيلما من 13 دولة عربية مثل السودان (وداعاً جوليا لمحمد كردفاني 2023)، المملكة العربية السعودية (مندوب لعلي الكلثمي 2023)، الأردن (إن شاء الله ولد لأمجد الرشيد 2023)، اليمن (المرهقون لعمر جمال 2023)، الإمارات العربية المتحدة (باص ٢٢ لوندي بيدنارز 2023)، العراق (بلادي الضائعة لعشتار ياسين غوتيريز 2022).

تقول باسكال فخري، مديرة المهرجان، إن المهرجان يفتتح دورته هذا العام بالفيلم الوثائقي الثاني للمخرجة الفلسطينية لينا سويلم "باي باي طبريا" في عرضه الأول بمدينة برلين. والفيلم يوثق لرحلة لينا مع والدتها الممثلة الفلسطينية الشهيرة هيام عباس لقريتها دير حنا بالجليل في محاولة لاستكشاف تاريخ فلسطين من خلال قصص نساء العائلة عبر أربعة أجيال مختلفة.

ويجمع بناء الفيلم بين المواد الأرشيفية، بعض الشرائط العائلية التي صوّرت في المناسبات الخاصة، الصوّر الفوتوغرافية والخطابات الشخصية في محاولة لسرد الذاكرة الجمعية الفلسطينية من منظور شخصي.

وتضيف أن "باي باي طبريا" هو واحد من بين العديد من أفلام هذه الدورة التي تتماس وقضايا الهوية العربية في المهجر، فنشاهد أبطال وبطلات أفلام مثل بلادي الضائعة لعشتار ياسين غوتيريز 2022، الصورة الخلفية لخالد عبد الواحد 2023، ق لجود شهاب 2023، ما فوق الضريح لكريم بن صالح 2023 في سعيهم/ن الحثيث للانتماء في مواجهة تاريخ عائلاتهم/ن وإرثها الثقافي والديني.

تضيف فخري، أن اختيارات المهرجان هذا العام تضم كذلك قسماً خاصاً عنوانه برسونا نون غراتا أو منبوذون ومنبوذات وتندرج تحته باقة من الأفلام التي تتعرض شخصياتها لأنواع مختلفة من التهميش، الإقصاء والوصم. برسونا نون غراتا هو مصطلح قانوني لاتيني يستخدم لتوصيف الأشخاص غير المرغوب فيهم/ن وهو هنا كناية عما يتعرض له أبطال وبطلات قصص هذه الأفلام من نبذ ووصم مجتمعي وسياسي.

بالتوازي مع برنامج بقعة ضوء الذي يركز على التضامن الدولي مع فلسطين في زمنِ تتزايد فيه محاولات تهميش وإقصاء الأصوات الفلسطينية في الغرب، يتعرض مخرجي ومخرجات أفلام هذا القسم بالنقد للبنى الجندرية، الاجتماعية والسياسية التي تؤصل لممارسات التهميش والإقصاء المفروضة على الكثير من الأفراد والطوائف العرقية الاجتماعية ويبرزون في الوقت ذاته المحاولات المختلفة للتصدي لتلك الممارسات ومراوغتها، تقول فخري.

أما الفيلم اللبناني لن تتركنا الطيور (من إخراج محمد صبّاح ودانيال دافي 2023) يسلط الضوء على المنبوذات والمنبوذين بسبب العدوى الجنسية، على التحديات التي يواجهونها مع المحظورات التي يفرضها عليهم/ن المجتمع، وعلى محاولاتهم للتشبيك، لسرد قصصهم/ن والتصدي لوصمهم/ن بالخزي والعار. أما فيلم وداعاً جوليا (لمحمد كردفاني 2023) فتدور أحداثه في مدينة الخرطوم عاصمة السودان في زمن ما قبل التقسيم ويبرز ما تتعرض له بطلته من نبذ وتهميش بسبب العنصرية. في حديث له مع مجلة فاريتي، أكد محمد كردفاني أن إقباله على إخراج هذا الفيلم جاء بدافع قناعته بأن الجنوبيين/ات في السودان كانوا يشعرون بأنهم “مواطنون/ات درجة ثانية في بلادهم/ن” ورغبته في إعطاء قصصهم/ن ما تستحقه من اهتمام على الشاشة حتى لا يكون – كشمالي – متورطاً في محاولات قهرهم/ن.

ويعاني المهاجرون والمهاجرات كذلك من التهميش والإقصاء ويعدون في مصاف غير المرغوب في وجودهم/ن في أماكن كثيرة حول العالم وفي الكثير من البلدان العربية كذلك.

وفيلم حديد نحاس بطاريات (من إخراج وسام شرف 2022) يناقش الصعوبات التي تتعرض لها خادمة منازل إثيوبية ولاجئي سوري في لبنان، بينما يسلط باص 22 للمخرجة وندي بدنارز على المشاكل التي تواجهها أسرة هندية مهاجرة في الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الذي تتزايد فيه شعبية الأحزاب وقوى اليمين المتطرف على مستوى العالم، يتعرض المهاجرون والمهاجرات، خاصاً من العالم العربي في الغرب إلى ممارسات عنصرية وإقصائية مختلفة تجعل وجودهم/ن يبدو غير مرغوب فيه.

وأفلام مثل جيولوجيا الافتراق ليسر قاسمي ومازوتشي 2023، كازابلانكا لأرديانو فاليريو 2023، يرقة لميشيل ونويل كسرواني 2023، وأصوات الآخرين لفاطمة كاشي 2023 تقدم قصصاً تعيد لشخصياتها انسانيتهم/ن المنسيّة وتتناول تشابكات هوايتهم/ن في علاقتهم/ن بأوطانهم/ن.

تضم اختيارات المهرجان كذلك عرضان لأفلام قصيرة من لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، تونس ومصر والمغرب.

"الفيلم" 15 ـــ خمسة عشر عاماً من السينما العربية في برلين

مهرجان الفيلم العربي برلين يتم تنظيمه سنوياً في مدينة برلين الألمانية منذ عام ٢٠٠٩ بواسطة مؤسسة مكان، مركز فنون الفيلم والثقافة العربية. المهرجان هو الأكبر من نوعه في ألمانيا وتستضيف عروضه قاعات سينمات مهمة في برلين مثل أرسنال وسيتي كينو فيدينغ.

واحتفالًا بمرور 15 عامًا على التزام "الفيلم" برواية القصص العربية من منظور عربي، سيتضمن فيلم فلسطين – رواية منقحة عرضًا حيًا للمؤلفة الموسيقية سينثيا زافين كموسيقى تصويرية للفيلم قصير الذي تم انتاجه من مقاطع صامتة تم تصويرها بين عامي 1914 و1918 من قبل القوات البريطانية في فلسطين.

وتتناول حلقة النقاش وجلسة التواصل الأصوات العربية والإفريقية في المشهد السينمائي الألماني اليوم، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مهرجان أفريكاميرا AFRIKAMERA، مكانة دور السينما العربية والإفريقية ووجهات نظرها في المشهد الثقافي الألماني الحالي.

ورشتان رئيسيتان تثريان البرنامج الخاص لـ15 عامًا "الفيلم"، 15 عامًا من السينما العربية في برلين: الأولى تضم المخرج المصري أحمد عبد الله، والثاني بقيادة مصممة الصوت رنا عيد.

ويعد عبد الله وعيد من الشخصيات البارزة في المشهد السينمائي العربي الحالي، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، عرض المهرجان العديد من أعمالهما في برامجه. ومن خلال هذه الورش، يرغب المهرجان في تكريم هاذين الفنانيّن الكبيرين وصديقي المهرجان، ويدعو جمهوره وصناعة السينما الألمانية لاكتشاف إبداعاتهما ووجهة نظرهما حول السينما العربية.

على مر السنين، قام "الفيلم" ببناء علاقة خاصة مع مجتمع صانعي/ات الأفلام العرب من الشتات الذين يعيشون في ألمانيا. ومن خلال ورش العمل والعروض والمناقشات، اعتبر المهرجان أن دوره هو دعم وعرض أعمالهم/ن.

ويعرض البرنامج هذا العام العديد من أفلامهم/ن، من بينها “الصورة الخلفية” (2023) لخالد عبد الواحد، “لن تتركنا الطيور” (2023) لمحمد صبّاح، “دماء كالماء” (2023) لديمة حمدان، و”موسم” لحسين إبراهيم (2023)، و”اللوزة” (2023) لأسامة حفيري، و”سكرانيا 59″ (2023) لعبد الله الخطيب.

ويختتم المهرجان وبرنامج 15 عامًا "الفيلم"، 15 عاما من السينما العربية في برلين بحفل ختامي خاص يتم تنظيمه بالتعاون مع ال.برلين AL.Berlin. سيتضمن هذا البرنامج عروضًا حية مع أعمال آسرة وتجارب غامرة من قبل مجموعة سمعية وبصرية مثيرة لكبار الفنانين/ات العرب والفلسطينيين/ات.