 ماكتوميناي يكرر إنجاز أسطورة نابولي في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكتوميناي يكرر إنجاز أسطورة نابولي في الدوري الإيطالي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 10:54 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 10:54 م

واصل الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط فريق نابولي، تألقه مع فريقه، بعدما قاده لفوز صعب على مونزا بنتيجة 0/1، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل ماكتوميناي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح نابولي 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه منذ عودة نابولي للدوري الإيطالي موسم 2007-2008، فقط لاعبان من خط الوسط تمكنا من تسجيل 9 أهداف على الأقل في موسم واحد.

وأضافت "ماكتوميناي سجل 9 أهداف هذا الموسم، لينضم بذلك إلى مارك هامسيك أسطورة النادي، الذي فعل ذلك في 7 مواسم مختلفة".

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة ليتساوى مع المتصدر إنتر ميلان، الذي سيلتقي غدا الأحد ضد بولونيا.


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