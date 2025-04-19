ماكتوميناي يكرر إنجاز أسطورة نابولي في الدوري الإيطالي

واصل الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط فريق نابولي، تألقه مع فريقه، بعدما قاده لفوز صعب على مونزا بنتيجة 0/1، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل ماكتوميناي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح نابولي 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه منذ عودة نابولي للدوري الإيطالي موسم 2007-2008، فقط لاعبان من خط الوسط تمكنا من تسجيل 9 أهداف على الأقل في موسم واحد.

وأضافت "ماكتوميناي سجل 9 أهداف هذا الموسم، لينضم بذلك إلى مارك هامسيك أسطورة النادي، الذي فعل ذلك في 7 مواسم مختلفة".

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة ليتساوى مع المتصدر إنتر ميلان، الذي سيلتقي غدا الأحد ضد بولونيا.