رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، استكمالاً للمنظومة الصحية داخل القطاع الطبي بمستشفيات كفر الشيخ الجامعية.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الافتتاح، الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية الطب البشري، ورئيس قسم الأشعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، أن افتتاح وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي يُعد خطوة مهمة نحو تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة ودقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات الصحية، موضحاً أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا التخصص الواعد، من خلال تزويد المستشفى الجامعي بأحدث الأجهزة والتقنيات.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأشعة التداخلية تمثل طفرة نوعية في مجال التشخيص والعلاج، حيث توفر بدائل دقيقة وفعالة للتدخلات الجراحية التقليدية؛ ما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع عملية الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى.

وأوضح أن الأشعة التداخلية تلعب دورًا محوريًا في علاج أمراض مختلفة، مثل الأورام بأنواعها، وأمراض الأوعية الدموية، والتدخلات العلاجية في الجهاز الهضمي والكبد والكلى، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تتيح إجراء تدخلات علاجية دقيقة بأقل قدر من الألم وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه أشار الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، إلى أهمية وحدة الأشعة التداخلية والدور المتقدم للأشعة التداخلية في علاج أورام الكبد عبر تقنيات التردد الحراري والقسطرة العلاجية، بجانب استخدامها في علاج حالات معقدة مثل النزيف الداخلي، وسرطان الرئة، وأمراض العمود الفقري والمفاصل، ما يساهم في تقليل فترات الإقامة بالمستشفيات وتحقيق نتائج علاجية أفضل.

يذكر أن وحدة الأشعة التداخلية التي افتتحت بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تم إنشاؤها وتجهيزها كإهداء من إحدى الشركات المصرية دون تكبد الجامعة أو الدولة أي أعباء مالية.