قال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، الجمعة، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح حاليا في المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها، وبحد أقصى 75 جنيها.

وأوضح أن السعر للمستهلك النهائي يصل إلى ما بين 82 وحتى 85 جنيها، بإضافة حوالي 10 جنيهات على سعر المزرعة.

ووصف السعر الحالي بأنه معقول، مضيفا: «لن أقول إن السعر متدن، لكن لن ينخفض أكثر من ذلك».

ولفت إلى وصول الأسعار خلال رمضان إلى 95 جنيها للكيلو في المزرعة، ليباع للمستهلك بـ 115 جنيها.

وأرجع أسباب الانخفاض إلى تراجع الاستهلاك بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر؛ نتيجة استنزاف ميزانيات الأسر، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية بشكل عام.

وأشار إلى أن المعروض من الدواجن في الأسواق يفوق حجم الطلب، محذرا من استمرار الوضع الحالي.

وتابع: «لا نتمنى أن يستمر الانخفاض، نتمنى أن يصل السعر إلى تعادل مع سعر التكلفة، حتى لا تحدث فجوة.. إذا تعرض المنتجون لخسائر سيضطرون للخروج من السوق، ويمنح فرصة للشركات الاحتكارية الكبرى لرفع الأسعار».

واعتبر أن السعر الحالي لا يزال أقل من المعتدل، معربا عن أمله في أن يرتفع قليلا ليستقر سعر المزرعة عند حوالي 80 جنيها للكيلو؛ ليصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيها.

على صعيد أسعار البيض، أشار إلى أنها شهدت انخفاضا أيضا، ليصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى ما يتراوح بين 110 وحتى 115 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 100 جنيه.