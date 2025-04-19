جماعة الحوثي: إسقاط ثاني طائرة إم كيو 9 أمريكية في أجواء صنعاء

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أعلنت جماعة الحوثي، السبت، إسقاطها ثاني طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" خلال 24 ساعة، وذلك أثناء تنفيذها "أعمال عدائية" في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيي سريع، عبر بيان، بـ"إسقاط الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) طائرة أمريكية من طراز MQ_9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء صنعاء"، وفق تعبيره.

وأضاف سريع: "الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال أبريل الجاري".

وأردف: "مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وأوضح سريع، أن "استمرار الغارات الأمريكية واستهداف المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصمود والثبات على موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني".