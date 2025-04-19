انطلاق فعاليات الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني ببغداد

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انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، السبت، فعاليات معرض "الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني" بمشاركة شركات تركية.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فعاليات المعرض بنسخته الـ 13 في مركز بغداد للمعارض.

وشارك في المعرض من الجانب التركي نائب وزير الدفاع موسى هيبت، وبعض الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، حيث عرضت منتجاتها.

وفي تصريح للأناضول، قال "أودول أودن"، مدير المبيعات الدولية في شركة "صارصلماز"، إن شركتهم تُعد من أبرز شركات تصنيع الأسلحة في تركيا.

وأضاف: "العراق مهم جدًا بالنسبة لنا، نشارك هنا بالعديد من منتجاتنا. نعرض من منتجاتنا مسدسات ورشاشات وبنادق مشاة".

من جهته، قال ممثل شركة "أونس تكنولوجي" التركية "توناي كاراتكين" إنهم يعملون بشكل رئيسي في مجال أنظمة الأمن المادي المتكاملة وأنظمة التحقق من الهوية البيومترية.

ولفت إلى أن العراق يحرز تقدمًا وأنهم شاركوا في المعرض للمساهمة في ذلك.

ويستمر المعرض الذي تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والأجنبية لمدة 4 أيام.