بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار لإنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط

جدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، دعوته إلى اتباع مسار الحوار في أوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية متزايدة، وفي الشرق الأوسط، حيث قال إن وقف إطلاق النار في لبنان هو "بارقة أمل".

وجاءت تصريحات البابا، التي نقلتها بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، خلال عظته التي ألقاها في قداس أقيم بمنطقة كيلامبا في مدينة لواندا بأنجولا، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من زيارته إلى الدولة الواقعة بجنوب القارة الأفريقية.

وقال البابا: "أشعر بأسف كبير نتيجة التصعيد الأخير للهجمات على أوكرانيا، والذي لا يزال يؤثر على المدنيين"، معربا عن تضامنه وصلواته لجميع المتضررين.

من ناحية أخرى، قال البابا، "إن الهدنة المعلنة في لبنان بارقة أمل، وتعمل على تخفيف آلام الشعب اللبناني وبلاد الشام ككل".

وأكد البابا: "أشجع جميع الساعين إلى التوصل لحل دبلوماسي، على مواصلة مسيرة السلام، حتى يصير إنهاء الأعمال العدائية في أنحاء الشرق الأوسط مستداما".