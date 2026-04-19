أفادت "مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى" في إيران بمقتل 3 آلاف و468 شخصًا جراء الهجمات التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شنها على البلاد في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الأحد.

وأوضح البيان أن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية ارتفع إلى 3 آلاف و468 شخصًا.

وكانت هيئة الطب الشرعي الإيرانية قد أعلنت، في بيان بتاريخ 12 أبريل الجاري، تحديد هويات 3 آلاف و375 شخصًا لقوا حتفهم في تلك الهجمات.

يذكر أن "مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى" في إيران تُعد مؤسسة رسمية تابعة للدولة.

من جانب آخر، نشر الهلال الأحمر الإيراني مشاهد لمستشفيات تعرضت لأضرار نتيجة استهدافها المباشر أو سقوط قنابل بالقرب منها خلال الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

وبُثّت هذه المشاهد عبر حساب الهلال الأحمر الإيراني على منصة "إكس".

وأظهرت اللقطات تضرر مرافق المستشفيات جراء سقوط القنابل، كما وثّقت محاولة ممرضة في أحد المستشفيات إنقاذ أطفال داخل وحدة حديثي الولادة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وفي 8 أبريل الجاري، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، وذلك عقب جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل.