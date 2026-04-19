يشارك أم يتغيب؟ تصريحات أمريكية متضاربة بشأن مشاركة فانس في محادثات إسلام آباد

تضاربت التصريحات الأمريكية بشأن مشاركة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في جولة المفاوضات الثانية المزمع عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكةABC NEWS، إن نائب الرئيس جي دي فانس «لن يقود» الوفد الأمريكي المتجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران «لأسباب أمنية».

وأوضح ترامب أن جهاز الخدمة السرية لم يتمكن من التجهيز للرحلة في وقت قصير قبل انطلاقها بـ24 ساعة فقط، مضيفًا: «لن يذهب فقط بسبب الأمن، جي دي رائع».

في المقابل، أفاد المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتز، لـ«ABC NEWS»، بأن «فانس سيقود وفد واشنطن في مفاوضات إسلام آباد الاثنين».

ونقلت «رويترز» قبل قليل، عن مسئول في البيت الأبيض، قوله إن فانس والمبعوثين ويتكوف وكوشنر سيتوجهون إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.

من جانبها، قالت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات، إن وفدًا إيرانيًا سيصل إلى باكستان يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»، تتوقع المصادر أن يضم الوفد الإيراني كل من: وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

كما يتوقع الإيرانيون صدور إعلان رمزي مشترك مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنه إذا سارت الأمور بسلاسة، ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الذهاب إلى إسلام آباد، فسيذهب الرئيس الإيراني أيضًا، وسيكون هناك «اجتماع مشترك للرؤساء» حيث سيوقعون «إعلان إسلام آباد».

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على احتمالية سفره إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حال التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وبحسب ما نشره موقع «نيويورك بوست»، لم يُبد ترامب استغرابًا بعد إخباره بأن مسئولين من قطر شوهدوا في إسلام آباد، على أمل استقباله إذا ما سافر إلى العاصمة الباكستانية.

وترك ترامب الباب مفتوحًا أمام القدوم إلى العاصمة الباكستانية إذا تم التوصل إلى اتفاق، قائلًا في تصريحات للموقع: «أعتقد سيحدث ربما في وقت لاحق قليلًا.. علينا أن نرى كيف ستسير الأمور غدًا».

وعندما سُئل بإلحاح عما إذا كان سيحضر إلى باكستان، أوضح ترامب أنه لا يستبق الأحداث، مؤكدًا أنه «سيحضر على الأرجح في وقت لاحق».