وزارة خارجية تايلاند: عبور سفينة بأمان عبر مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية عبور سفينة مملوكة لشركة سيام للأسمنت عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت، في بيان اليوم الأحد، إن السفينة كانت ضمن سفينتين مملوكتين للشركة علقتا في المضيق، وطلبت الوزارة من إيران السماح بعبورهما بأمان.

ولم توضح الوزارة ماذا كانت تحمل السفينة أو متى عبرت المضيق، كما لم يتسن الوصول للمتحدث باسم الشركة للتعليق.

وأوضحت الوزارة أنها ستراقب الوضع، وتعلن عن أي تحديثات لدى وصول السفينة إلى تايلاند، بما في ذلك استمرار جهود المساعدات للسفن التايلاندية التي مازالت عالقة في مضيق هرمز.