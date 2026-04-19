الشرطة البريطانية: نحقق في مدى تورط إيران بإشعال حرائق متعمدة بمواقع يهودية في لندن

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها تحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يُصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضرارا طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس السبت.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" أعلنت عبر الإنترنت مسئوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: "نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق."

وتابعت: "سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني لوكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كانت هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن."

ووصفت الحكومة الإسرائيلية "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، بأنها جماعة تأسست حديثا ويُشتبه بأن لها صلات بجماعة تعمل "لحساب إيران"، أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.