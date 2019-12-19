بيرني ساندرز يستعد للتقدم أمام الكونجرس بقرار وقف فوري لإطلاق النار بفلسطين

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أنه سيتقدم بمشروع قرار أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن ساندرز سيطلب من أعضاء مجلس الشيوخ تبني قراره بالإجماع عصر اليوم بتوقيت واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار ينص على أنه "في حين أن حياة كل فلسطيني هامة؛ فإن حياة كل إسرائيلي هامة"، مضيفا أن مجلس الشيوخ يجب أن يحث على وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسارة والتصعيد في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية.

وينص مشروع القرار -أيضا- على دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان لكلا الفلسطينيين والإسرائيليين.

جدير بالذكر أن عضو مجلس النواب الأمريكي ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز تخطط لتقديم مشروع قرار يهدف إلى رفض بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل قيمتها 735 مليون دولار التي وقع عليها بالفعل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب.