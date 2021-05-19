سيد رجب: أنا ميت في غرام مسلسل «لعبة نيوتن»

قال الفنان سيد رجب، إن شخصية «بدر» في مسلسل لعبة نيوتن الذي قدمه في الموسم الرمضاني، هي تستند لفكرة إنسانية خالصة؛ نظرًا لكونه فقد ابنته وقرر ألا يتالم بعد الحادثة فأصبح بهذا الشكل والذي بات أقرب للشخصية الصوفية، موضحًا: «كأنه قديس يحاول إيصال وجهة نظره للناس».

وأضاف خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «ON»، الثلاثاء، أن شخصية «بدر» ضعيفة جدا، متابعا: «كنت حريصا في انتقاء ملابس الشخصية وطبيعتها والتي ظهرت غريبة نسبيا للبعض»، حسب قوله.

وتابع: «خالد عزام هو من اختار الملابس، وأنا في الحالات دي بسيب نفسي ومش بحب اتدخل، والشخصية ظهرت بالشكل الموجود على الشاشة».

وأبدى تقديره ومحبته الشديدة لمسلسل لعبة نيوتن، بما فيها مشاهد الفنانين الآخرين، قائلا: «أنا ميت في غرام المسلسل؛ لان كل مشهد صعب جدا».

وأوضح أن مشاهد المسلسل أخذت حيزا كبيرا من المناقشة بين الفنانين، معتبرًا أن ذلك أفاده كثيرا، وتسبب في حالة من السعادة؛ نظرًا لأن كل المشاهد لها قدر كبير من الاهتمام.