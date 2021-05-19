وزيرة داخلية إيطاليا تبحث في تونس غدا موضوع الهجرة الشائك

تؤدي وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي زيارة إلى تونس يوم غد الخميس لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، وفق ما أفاد به مصدر من رئاسة الحكومة.

وأفاد المصدر المكلف بالإعلام لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ):بأنه من المنتظر أن تلتقي الوزيرة لامورجيزي رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الخارجية عثمان الجرندي.

ويتصدر موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال الوزيرة في تونس في ظل الزيادة الكبيرة في اعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.

وتريد إيطاليا تعاونا أكبر من تونس من أجل تيسير عمليات ترحيل مواطنيها الذين وصلوا بطرق غير شرعية والترفيع في أعدادهم.

وقالت لامورجيزي في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي اليوم إن أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا من تونس هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة آكي الايطالية للأنباء.

وأفادت بأنه حتى يوم 18 مايو الجاري جرى إعادة توطين 678 نحو تونس، منها 641 عن طريق رحلات طيران، مقابل 2016 عملية إعادة عام 2020 من بينها1831 عن طريق رحلات طيران.

وتأتي زيارة الوزيرة الايطالية في وقت تتواتر فيه حوادث الغرق لقوارب المهاجرين المتهالكة ومن بينها قوارب انطلقت من السواحل الليبية المجاورة وتقل مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية.

وأعلنت السلطات التونسية أمس الثلاثاء عن انقاذ 32 مهاجرا من بنجلاديش قبالة سواحل جرجيس في الجنوب مقابل أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.