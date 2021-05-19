عرضت فضائية «الغد» موقع فيديو يرصد استشهاد مواطنة فلسطينية، اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص عليها شرق الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتاة بالقرب من مدخل مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها لاحقا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.