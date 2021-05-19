 الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 8:34 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وكتب جوتيريش، في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في القطاع".
وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، منذ نحو شهر، بسبب اعتزام إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية في محيط المسجد الأقصى، واقتحام المستوطنين باحاته.

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