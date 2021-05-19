قال الفنان محمد فراج، إنه كان يتوقع نجاح مسلسل لعبة نيوتن، موضحًا: «أول ما قرأت العمل قلت إن المسلسل هيكسر الدنيا، ولم أفكر في ردود الأفعال، لكني كنت على ثقة من نجاحنا».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، مساء الثلاثاء، أن لعبة نيوتن هو عمله الخامس مع المخرج تامر محسن، مشيرًا إلى اعتياده على النجاح مع المخرج، متابعا: «يجب أن أكون مطمئنا لفريق العمل نفسيا، وأنا تعودت مع تامر محسن على النجاح رغم أن أعماله مش سهلة».

وأكد أنه عشق شخصية «مؤنس» التي قدمها في المسلسل، لافتًا إلى أن المخرج تامر محسن لا يقدم ردودج أفعال على أداء الممثلين اثناء التصوير، ولكن هذا لم يدفع فرّاج للشك في نجاح المسلسل.

واستكمل: «منذ قراءة شخصية "مؤنس" منذ البداية استشعرت أنها شخصية تشبه "الفخ"، وقالب الشخصية ينتمي لنوعية القوالب الحساسة، فشخصية مؤنس تعكس طبيعة شخصية مؤمنة بمبادئ وعقيدة معينة؛ لكن مع الوقت اتخذ الوازع الديني لتبرير تصرفاته ورغباته الشخصية».

وقال عن شخصية مؤنس التي قدمها في مسلسل «لعبة نيوتن»، إنه رجل شرقي للغاية، ومتزمت دينيا، وأحيانا يعمل بالنصب بالإضافة إلى كونه رجل أعمال رائع في بعض الأحيان، ومسؤول أمام الحكومة الأمريكية؛ ما يعني أن الشخصية مليئة بالجوانب؛ لذلك كان يجب تقديمها بشكل خاص.

وحول اللحية التي ظهر بها في العمل، أكد أنه أطلقها لمدة عام ونصف العام هي عمر تصوير المسلسل.