أمريكا وباكستان تؤكدان أهمية التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب ودعم أوكرانيا

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أكدت الولايات المتحدة وباكستان أهمية التعاون الثنائي بشأن السلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب والاستقرار الأفغاني ودعم أوكرانيا والمبادئ الديمقراطية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في نيويورك؛ لتأكيد الرغبة المشتركة لعلاقة ثنائية قوية ومزدهرة.

وناقش الجانبان سبل توسيع الشراكة في مجالات المناخ والاستثمار والتجارة والصحة بالإضافة إلى العلاقات بين الشعوب.

ومن جهته، ورحب وزير الخارجية الأمريكي برئاسة باكستان لمجموعة الـ 77، مؤكدا التزامه بتعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي العالمي.