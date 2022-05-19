قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس لليد

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، والمقرر لها اليوم، في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، في النيجر.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الانتصار على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 39- 23 في الدور نصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بعد فوزه 39-23 على فريق دون بوسكو الإيفواري.

وستكون مباراة اليوم، ثأرية بين الزمالك والأهلي بعدما فاز الأخير بكأس السوبر الأفريقي يوم 8 مايو، الجاري في النيجر، بنتيجة 32-31، وحسم تأهله للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، المحدد موعدها في السعودية في أكتوبر2022.

وتتكون قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في النهائي من: «السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - رافائيل كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف».

بينما يمثل الزمالك في المباراة، كلا من: «كريم هنداوي - محمود خليل فلفل - هشام باسم السبكي – أحمد الأحمر - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - يحيي الدرع - علي هشام - حسن قداح - محمد علاء لوكا - محمد البسيوني مودي - سيف الدرع - أكرم يسري - حازم ممدوح - أحمد حسام مصطفي بشير - محمد رمضان هتلر - شادي خليل - محمد طارق».