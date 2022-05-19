محافظ مطروح يتابع استعدادات المحافظة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات المحافظة المكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع القادم، والتأكد من انتهاء كل الاستعدادات وجاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات.

ويؤدي ١١٥١٠ طلاب بالمرحلة الإعدادية امتحانهم يوم السبت القادم ٢١ مايو حتى ٢٦ مايو ٢٠٢٢ من خلال ١١٠ لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ مطروح، بضرورة توفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.