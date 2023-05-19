أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استياءه من الانتقادات التي يتعرض لها من بعض جماهير الأبيض، مُشيرًا إلى أنه لا يحصل على حقه عند التتويج بالبطولات.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "كان هناك مسؤولون بالزمالك يتلاعبون بالجمهور، لكن في الوقت الحالي برئاسة مرتضى منصور، لم يحدث ذلك، الموسم الماضي حققنا 6 بطولات، والموسم الحالي حققنا 4 بطولات حتى الآن".

وأضاف: "أقول للبعض من جماهير الزمالك، لا تنكروا حقي، فكان من الممكن عدم المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، ومجلس الإدارة هو من صمم على المشاركة".

وعن حديثه مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، قال أحمد مرتضى: "نعم تحدثت معه ووجهت له التحية فأنا مع أي شخض من أجل مصلحة الزمالك".

وأتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلًا: "كل التقدير والاحترام أيضا لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأنا تربيت على الأصول، لذلك احترم أي شخص أكبر سنًا مني".