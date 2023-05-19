ميناء دمياط يستقبل ناقلة لشحن 55 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 12 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ARCTIC DISCOVERER والتي ترفع علم جزر البهاما، ويبلغ طولها 280 مترا، وبعرض 49 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالي 55 ألف طن من الغاز المسال.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و589 طنا، تشتمل على 4000 طن أسمنت، و1803 أطنان سلك معدني، و10258 طن كلينكر، و8325 طن يوريا، و8750 طن ملح، و10453 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و469 طنا، تشتمل على 3396 طن خشب زان، و3550 طن خردة، و1801 طن أبلاكاش، و7094 طن فول صويا، و2468 طن فول، و13760 طن قمح و4400 طن ذرة.