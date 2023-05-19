البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

أصدر رئيس مجلي السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسوما دستوريا بإعفاء قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة.



كما أصدر البرهان، مرسوما بتعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة السوداني، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر".



ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة، لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان، خاصة إقليم دارفور غربي البلاد، وأدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص حتى الآن وفق نقابة الأطباء.



وفجر الصراع أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وأجبر نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح حوالي 700 ألف داخل السودان.



ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).